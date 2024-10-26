هيئة البث الإسرائيلية: العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران ومن بينها F35 وF16 وF15

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران ومن بينها "F35 وF16 وF15".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

وأعلن إعلام إيراني، أنه لم يتم استهداف أي موقع عسكري للحرس الثوري في غرب وجنوب غرب طهران.

وأوضح، أن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ المعادية الإسرائيلية في سماء إيران.

وأعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن الموجة الثانية من الهجوم، وهناك أنباء عن انفجارات في شيراز.

كما أعلنت وكالة فارس الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.

قام الجيش الإسرائيلي الليلة بمهاجمة إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.