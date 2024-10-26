بسبب التوترات الإقليمية.. «النقل» تعلن إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية."

وأضاف البيان، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية".

ونوه البيان، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، إلى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين".