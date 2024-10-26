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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه القاهرة: الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط رئيسي بشارع بن الحكم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم السبت، عن الانتهاء بنجاح من أعمال تحويل مسار خط المياه الرئيسي بقطر 800 مم بشارع بن الحكم، وذلك قبل الموعد المحدد بساعتين.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق العمل الفنية والهندسية قد عملت على مدار الساعة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصًا منها على استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بكفاءة عالية للمواطنين.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن انقطاع مؤقت لخدمة المياه في عدد من المناطق بالقاهرة بسبب هذه الأعمال، مما تسبب في بعض الانزعاج للمواطنين، إلا أن سرعة إنجاز الأعمال والتزام الشركة بجدول زمني محدد ساهم في تقليل فترة الانقطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعربت الشركة عن أسفها للإزعاج الذي تسبب فيه انقطاع المياه، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية هذه الأعمال في تطوير شبكة المياه وتحسين جودتها.

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