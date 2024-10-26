وكالة أنباء "تسنيم": حتى الآن لم تتعرض أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني لصواريخ

قالت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم السبت، أن الضربات الإسرائيلية، لم ينتج عنها أي أضرار على مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت "تسنيم" الإيرانية، أن هناك عدة أصوات لانفجارات نتيجة اشتراك الدفاعات الجوية بالتصدي للهجوم الإسرائيلي.

كما أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.

قام الجيش الإسرائيلي الليلة بمهاجمة إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.