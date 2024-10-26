صحيفة "معاريف": أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

وأعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن الموجة الثانية من الهجوم، وهناك أنباء عن انفجارات في شيراز.

ومنذ قليل، أعلنت وكالة فارس الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.

قام الجيش الإسرائيلي الليلة بمهاجمة إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.

فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية، بسماع أصوات انفجارات في محیط العاصمة ‫طهران‬، مشيرةً إلى أنه جار التحقق من طبيعتها.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.