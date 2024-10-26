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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: تم إبلاغ نائبة الرئيس الأمريكي بشن إسرائيل ضربات على أهداف عسكرية في إيران

كامالا هاريس
كامالا هاريس
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشن إسرائيل ضربات على أهداف عسكرية في إيران.

أعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن الموجة الثانية من الهجوم، وهناك أنباء عن انفجارات في شيراز.

ومنذ قليل، أعلنت وكالة فارس الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اجتماعا مع وزير الدفاع يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إنه على أهبة الاستعداد  بعد بدء مهاجمة إيران، وإنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

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