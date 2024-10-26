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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي: واشنطن لا تشارك في الهجوم الإسرائيلي على أهداف في إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت مسؤول أمريكي لشبكة "cnn"، أن واشنطن لا تشارك في الهجوم الإسرائيلي على أهداف في إيران.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران تأتي دفاعا عن النفس.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اجتماعا مع وزير الدفاع يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إنه على أهبة الاستعداد  بعد بدء مهاجمة إيران، وإنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

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