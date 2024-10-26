مسؤولون في الاستخبارات الإيرانية: الانفجارات القوية في طهران قد يكون سببها تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولون في الاستخبارات الإيرانية، أن الانفجارات القوية في طهران قد يكون سببها تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اجتماعا مع وزير الدفاع يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية، بعد الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية الليلة.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، إنه على أهبة الاستعداد بعد بدء مهاجمة إيران، وإنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت قبل قليل، أن الجيش بدأ شن هجوم انتقامي على إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.

فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية، بسماع أصوات انفجارات في محیط العاصمة ‫طهران‬، مشيرةً إلى أنه جار التحقق من طبيعتها. ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.