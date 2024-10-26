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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: اجتماع لنتنياهو وجالانت في مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية

نتنياهو
نتنياهو
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اجتماعا مع وزير الدفاع يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، إنه على أهبة الاستعداد  بعد بدء مهاجمة إيران، وإنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل هاجمت موقع مقر الحرس الثوري في إيران.

كما صرح مسؤول أمريكي، أن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران بدأت قبل ساعة وما زالت مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران، ومازالت تتحقق منها.

وسائل إعلام إسرائيلية وزارة الدفاع الإسرائيلية نتنياهو