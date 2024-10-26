إعلام إسرائيلي: الكابينيت الأمني والسياسي صادق هاتفيا على قصف إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الكابينيت الأمني والسياسي صادق هاتفيا على قصف إيران.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، وأوضح أنه يتابع التطورات ورد الفعل من إيران ووكلائها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل هاجمت موقع مقر الحرس الثوري في إيران.

كما صرح مسؤول أمريكي، أن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران بدأت قبل ساعة وما زالت مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران، ومازالت تتحقق منها.