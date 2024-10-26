الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، وأوضح أنه يتابع التطورات ورد الفعل من إيران ووكلائها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة.

وأضاف : "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل هاجمت موقع مقر الحرس الثوري في إيران.

كما صرح مسؤول أمريكي، أن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران بدأت قبل ساعة وما زالت مستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران، ومازالت تتحقق منها.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في طهران ومدينة كرج المجاورة.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، عن وجود انفجارات قوية في أنحاء طهران.

أمس الجمعة، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولون إيرانيون، أن نطاق أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على طبيعة الهجمات الإسرائيلية.

وأضافوا، إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية عدة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وتابعوا، أن خامنئي وجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية أو مسؤولين كبارا.