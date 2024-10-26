"المرصد السوري": طائرات إسرائيلية تحلق فوق الحدود السورية والدفاعات الجوية تحاول التصدي لها

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي حلقت بكثافة فوق الحدود السورية والدفاعات الجوية تحاول التصدي لها.

ومنذ قليل، أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة السورية دمشق.

ويوم الخميس الماضي، قالت وسائل إعلام سورية، أن هناك قصف إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية شمال سوريا، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودع للذخيرة عند مدخل مدينة اللاذقية.

و أضاف المرصد السوري، أنه تم تدمير مستودع الأسلحة المستهدف في اللاذقية بشكل كامل.

كما قال إعلام سوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية، بعد الهجوم الإسرائيلي على مستودع ذخيرة.