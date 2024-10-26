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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"أكسيوس": إسرائيل شنت غارات جوية على إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت غارات جوية على إيران.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في طهران ومدينة كرج المجاورة.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، عن وجود انفجارات قوية في أنحاء طهران.

أمس الجمعة، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولون إيرانيون، أن نطاق أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على طبيعة الهجمات الإسرائيلية.

وأضافوا، إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية عدة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وتابعوا، أن خامنئي وجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية أو مسؤولين كبارا.

إسرائيل إيران غارات جوية على إيران موقع أكسيوس