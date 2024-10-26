فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل لمواطنين فلسطينيين.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين، من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وجابت عدة مناطق وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا.

ومساء أمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.