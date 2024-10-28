برودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وخبراء: الانخفاض يتطلب اتخاذ الحيطة في الملابس.. ولا بد من إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، يشهد الطقس في البلاد تغيرات ملحوظة تجمع بين دفء النهار وبرودة الليل، ما يعكس بداية تحول الفصول واقتراب موسم الشتاء ووفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة نهاراً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما تكون حارة في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومع حلول الليل، تصبح الأجواء مائلة للبرودة، مما يوفر إحساساً بالانتعاش ويجعل من الفترات الليلية وقتاً مثالياً للأنشطة الخارجية كما تتنبأ الهيئة بتكوّن شبورة مائية تؤثر على الرؤية في بعض الطرق، خاصة في الصباح الباكر، وتدعو السائقين لتوخي الحذر.

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من الأحد وحتى الجمعة 1 نوفمبر 2024، متوقعةً تغيرات واضحة في الأجواء بين النهار والليل.

تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة خلال النهار على شمال البلاد، تمتد حتى شمال الصعيد، في حين يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل وفي ساعات الصباح الباكر، فيصبح الطقس مائلًا للبرودة، مما يضفي أجواءً منعشة في معظم المناطق، ويجعل الفترات الليلية أكثر ملاءمة للأنشطة الخارجية.

كما تتوقع الأرصاد تكوّن شبورة مائية على عدة طرق زراعية وفي المناطق القريبة من المسطحات المائية، ما قد يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويمثل تحذيرًا للسائقين بضرورة توخي الحذر، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وفيما يخص حركة الرياح، فمن المتوقع أن تنشط بشكل متقطع على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة، مما قد يُشعر المواطنين بانخفاض إضافي في درجات الحرارة الليلية، خاصةً مع اقتراب موسم الشتاء.

انخفاض درجات الحرارة

وقال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد بعض مناطق البلاد خلال الساعات القادمة حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية وصولاً إلى بعض الأجزاء الداخلية ووفقاً للتوقعات، ستكون الأمطار غزيرة أحياناً وقد يصاحبها الرعد في بعض المناطق، مما يجعل الجو غير مستقر بشكل عام.

وأضاف قطب، من المتوقع أن تشهد معظم مناطق البلاد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء باردة نسبياً خاصة خلال ساعات المساء والصباح الباكر، موضحًا أن هذا الانخفاض سيشمل مناطق واسعة، مما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة وارتداء الملابس المناسبة التي تقيهم من البرد، خاصة مع زيادة احتمالات هبوب رياح باردة في بعض الفترات.

اضطراب في حركة الرياح والملاحة

بينما يقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، أشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال زيادة في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤثر سلباً على حركة الملاحة البحرية، ويزيد من اضطراب الأمواج في السواحل، ولذلك، ينصح الصيادون وأصحاب القوارب بتوخي الحذر وتجنب النزول إلى البحر في حالة سوء الأحوال الجوية حفاظاً على سلامتهم.

إرشادات للمواطنين

وأضاف عبد العال، توجه هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لتجنب المخاطر المرتبطة بهذه الحالة الجوية، منها تجنب القيادة السريعة على الطرق المبتلة، والانتباه إلى تجمعات المياه في بعض المناطق المنخفضة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو المباني القديمة أثناء العواصف الرعدية، كما ينصح بمتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر لأخذ أي تحديثات جديدة بشأن حالة الطقس.

ونصح عبد العال، أيضاً الجهات المعنية والمرافق العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للتعامل مع هذه الحالة الجوية، وتوفير فرق الطوارئ في المناطق المتوقع أن تشهد هطولاً كثيفاً للأمطار لتجنب أي تداعيات قد تطرأ.