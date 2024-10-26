حزب الله اللبناني يعلن استهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه قصفوا مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

كما استهدف "حزب الله" تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بواسطة المسيّرات الإنقضاضية في كسارة كفرجلعادي، وأصابت الضربات أهدافها بدقة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك دوي صفارات إنذار في كريات شمونه ومحيطها بإصبع الجليل.

وأعلن إعلام إسرائيلي، إصابة 6 جنود جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة على برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية.