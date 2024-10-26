مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض بـ 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية

قالت وسائل إعلام أمريكية، أن مجموعة السبع أعلنت الاتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لصالح أوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي قريبان للغاية من إتمام القرض، مع مساهمة أمريكية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينج، إن الولايات المتحدة ستقدم قرض بقيمة 20 مليار دولار، من إجمالي القرض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وأخرون 30 مليار دولار.