إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها بإصبع الجليل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك دوي صفارات إنذار في كريات شمونه ومحيطها بإصبع الجليل.

وأعلن إعلام إسرائيلي، إصابة 6 جنود جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة على برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية.

مساء أمس الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

كما نفذ "حزب الله" هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في كسارة كفر جلعادي، وأصابت الضربات أهدافها بدقة، حسبما ذكر الحزب في بيان له.

واستهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.