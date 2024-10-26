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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يطلق النار داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا.

ومساء أمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أثناء تواجده قرب منزله، واعتدى جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، هاجم مستعمرون، مواطنين فلسطينيين من عائلة "أبو حلو" أثناء قطفهم الزيتون في محيط المنطقة الشرقية من البلدة، لإجبارهم على ترك أراضيهم. 

وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي استهداف محيط مستشفى كمال عدوان جباليا