اليوم.. انطلاق دوري القسم الثالث بالفيوم والحكام يواصلون التدريبات الأسبوعية

تنطلق، اليوم السبت، منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم بمجموعة الفيوم، والتى تضم 12 فريقا من محافظات الفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وهى فرق سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بني سويف- مطرطارس –أبوكساه –أبشواي- أهلي الغرق – جولدن جيت – مركز شباب الواسطى.

تبدأ المنافسات بـ6 لقاءات قوية حيث تلعب سمسطا مع أهلي الغرق وبني سويف مع أبشواي وسنورس وعاملين غارب وأبو كساه مع جولدن جيت والساحة مع سيلا ويوم الأحد يلتقي نادي مطرطارس مع مركز شباب الواسطى، وتقام المباريات في الثالثة والنصف عصرًا.

كانت لجنة المسابقات بمنطقة الفيوم برئاسة الكابتن أحمد صبري رئيس اللجنة والكابتن حسني خطيري مقرر اللجنة بإشراف الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم قد قررت بدء منافسات دوري القسم الثالث يوم السبت 26 أكتوبر الحالي.

من جهه أخرى واصل حكام كرة القدم بالفيوم تدريباتهم الأسبوعية، والتي أقيمت على ملعب مركز شباب سنورس.

وشملت محاضرة فنية فى القانون وعرض حالات الفيديوهات المرسلة من اللجنة الفنية والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية وأعقبها تدريبات عملية فى الملعب على المواقف وتحرك الحكام والمساعدين بالشكل الأمثل وفتح زوايا رؤية لاتخاذ القرار الصحيح والتأكيد على قرارات ارتكاب الأخطاء داخل وخارج منطقة الجزاء والقرار الانضباطي في كل منها والتعاون بين الحكم والحكم المساعد فى الحالات القريبة وزاوية الرؤية تسمح للمساعد بالمساعدة فى اتخاذ القرار، والتي أشرف عليها الكابتن صبرى صادق المحاضر الفني وعضو لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدني للحكام، والكابتن سيد الشورة، والكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة.

يذكر أن المحاضرة الفنية هى الرابعة من البرنامج الموحد المرسل من لجنة التطوير باللجنة الرئيسية للحكام برئاسة الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة وبإشراف الكابتن إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتعليم والتطوير والكابتن أحمد أبو العلا عضو اللجنة.

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