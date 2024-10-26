نوتنجهام فورست يضرب ليستر سيتي بثلاثية في افتتاح جولة الدوري الإنجليزي

ضرب فريق نوتنجهام فورست، مضيفه ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة، التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب كينج باور ستاديوم، في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم رايان ياتس لصالح نوتنجهام في الدقيقة 16، ثم رد جيمي فاردي بهدف التعادل لفريق ليستر سيتي.

نوتنجهام يفتتح الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي بفوز على ليستر

وفي الشوط الثاني، سجل كريس وود ثنائية في الدقيقتين 47 و60، لتواصل كتيبة سانتو التألق هذا الموسم.

ويواصل فريق نوتنجهام فورست التألق في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وبتلك النتيجة، قفز نوتنجهام فورست إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.