إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، على طريق الفيوم بني سويف الزراعي عند مدخل قرية العزب بدائرة مركز الفيوم بمحافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفيوم بني سويف الزراعي عند مدخل قرية العزب بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور الذي وقع قرب طريق الفيوم بني سويف الزراعي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.