اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول لهذا العام

التأمت اسرة اتحاد الرهبانيات في الأردن حول قدس الأب ماثيو كاهن رعية سيدة الكرمل في الهاشمي الشمالي ومرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح في عيد سيدة فلسطين للقاء الأول لاتحاد الرهبانيات في الأردن لهذا العام بعنوان: " الرجاء المسيحي" سنة الصلاة – حجاج الرجاء".

وقد أغنانا الأب ماثيو بروحانيته الفذة مركزا على عيش الرجاء المسيحي الذي هو عطية من الله، وأن الفضائل الإلهية الثلاث هي باب السماء إذ ان الرجاء هو الفضيلة التي تدفعنا إلى السماء وأنه يأتي من الله وليس منا وهو باب السماء.

وبعد الاستراحة كان هناك لقاء حول روحانية الذكاء الاصطناعي وحواسيب الكم والذي قدمه خبير الذكاء الاصطناعي المهندس حسام الحوراني وقد تطرق في حديثه إلى ما يلي:

مقدمة في الذكاء الاصطناعي

أشكال الذكاء الاصطناعي

نظرة اعمق في الذكاء الاصطناعي

الحوسبة الكمومية

الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية

روحانيات الذكاء الاصطناعي وحواسيب الكم

محددات ومخاوف وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

فيما رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالاب ماثيو وبالراهبات بعد الصلاة الصباحية ورحبت أيضا الأخت كارولين بدر بخبير الذكاء الاصطناعي المهندس حسام الحوراني بعد الاستراحة.

تبع ذلك القداس الاحتفالي بعيد سيدة فلسطين والذي تراسه قدس الأب رشيد مستريح مرشد الاتحاد والذي قدم من أجل السلام في أرضنا المقدسة، أرض أمنا سيدة فلسطين والسلام في العالم أجمع.

وفي عظته ركز مرشد الاتحاد على أننا كمكرسون أننا مرسلون أولا وعلينا أن نعيش الرسالة بفرح ونخدم بتواضع على مثال امنا البتول التي ذهبت مسرعة لخدمة نسيبتها اليصابات ولقد شارك الراهبات بخبرته الروحية بروما بحضور تقديس شهداء سوريا إذا كانت مناسبة لشحن الهمم وتجديد الطاقة الروحية إذ كانت المناسبة لها أثر عميق على حياته الروحية.

قبل الذبيحة الألهية توجه الجميع الى كرسي الاعتراف لنيل نعمة هذا السر، لقد كان لقاءً مثمرًا تفاعلت فيه الراهبات مع المحاضرتين وقبل أخذ الصورة الجماعية صلى الجميع صلاة إلى سيدة فلسطين والتي حضرت من قبل غبطة الكاردينال بير باتيستا.