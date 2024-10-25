خروج جميع طالبات أزهر الأقصر من المستشفى ونتائج الفحوصات تنفي شبهة التسمم

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية بالأقصر، وخروج جميع الحالات من المستشفى، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أي حالة في المستشفى، وأنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة لمتابعة أي حالات طارئة.

وأوضح الدكتور عبد المالك -وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة- أن قيادات الجامعة بفرع أسيوط تحركت فور علمها بالخبر وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وظلت المتابعة مستمرة لحظة بلحظة من فضيلة الإمام، ورئيس الجامعة، وتكاتفت جميع أجهزة الدولة بمحافظة الأقصر للاطمئنان على الطالبات، وقد خرجن من المستشفى بعد أن تم توقيع الفحص الطبي عليهن، وتبين عدم وجود تسمم.

وأشار عبد المالك إلى أنه جار التحقيق في ملابسات الموضوع بمعرفة الجهات المختصة.

يذكر أن عددا من طالبات جامعة الأزهر بالمدينة الجامعية بالأقصر، اشتكين من وجبات التغذية المقدمة لهن داخل مدينة طيبة التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، وتعرضن لحالات قيء وإسهال شديد.

واستغاثت الطالبات بإدارة جامعة الأزهر؛ للتدخل لإسعافهن، وبالفعل تم وصول الشكوى إلى إدارة الجامعة، ونقل عدد منهن إلى المستشفى.