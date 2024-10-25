محرز ينقذ أهلي جدة من الهزيمة أمام الأخدود بالدوري السعودي

فرض فريق الأخدود التعادل على مضيفه أهلي جدة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وأنقذ الجزائري رياض محرز، أهلي جدة من الهزيمة بفضل هدف التعادل الذي سجله بعد محاولات عديدة.

مباراة أهلي جدة ضد الأخدود

افتتح سافيور جودوين التسجيل في الدقيقة 45+6، بعد متابعة جيدة لركلة جزاء أهدرها بتصدي حارس الأهلي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخدود.

وفي الشوط الثاني، ضغط أهلي جدة بقوة على مرمى الأخدود، حتى نجح محرز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62.

وحاول لاعبو الراقي تسجيل هدف الفوز، بمحاولات هجومية عديدة، أبرزها كرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو التي اصطدمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما وصل رصيد الأخدود إلى 5 نقاط في المركز السادس عشر.