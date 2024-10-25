أمريكا تقرر بقاء قوتها العسكرية فى سوريا حتى سبتمبر 2026.. ودمشق تطالبها بإنهاء وجودها والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية

جددت الهجمات التى تشنها ميليشيات موالية لإيران فى منطقة الشرق الأوسط على القواعد العسكرية الأمريكية وقوات التحالف الدولى التى تقودها واشنطن، الأسئلة حول مدى بقاء القوات العسكرية الأمريكية فى كل من العراق وسوريا.

لكن بالنسبة لدولة العراق فإن الحكومة العراق دخلت فى نقاشات ومشاورات طويلة أعلنت خلالها عن عدم رغبتها فى بقاء القوة العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولى التى جاءت لمساعدة بغداد فى التخلص من تمدد تنظيم داعش الإرهابي.

وبناء على المشاورات الثنائية أعلن الطرفان عن انتهاء بقاء قوات التحالف الدولى فى العراق بحلول سبتمبر عام ٢٠٢٥.

أما فى سوريا، التى تمتلك فيها واشنطن عدة قواعد عسكرية، بالإضافة للروابط القوية التى تجمعها بحليفتها المحلية قوات سوريا الديمقراطية فى شمال وشرق سوريا، حيث قررت واشنطن بقاء قواتها العالمة فى سوريا من العراق لعامين إضافيين، تحديدا حتى سبتمبر عام ٢٠٢٦.

وتعمل القوات الأمريكية فى سوريا على ملاحقة عناصر داعش وتحقيق الاستقرار مع شركائها المحليين، وفى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، نفذت قوات القيادة المركزية سلسلة من الغارات الجوية فى ١١ أكتوبر الجارى ضد عدة معسكرات معروفة لتنظيم داعش فى سورية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٣٥ عنصرًا من التنظيم، بما فى ذلك عدة قادة.

وأكد بيان للقيادة المركزية على أن هذه الضربات ستؤدى إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وكذلك المدنيون.

وأوضح أنه لا تزال تقييمات الأضرار قيد التنفيذ ولم تظهر أى مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين، حيث تواصل القوات الأمريكية وشركاؤها تنفيذ هذه العمليات الحيوية التى تساهم فى الهزيمة المستمرة للتنظيمات الإرهابية فى منطقة مسئولية القيادة المركزية والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي.

شراكات أمنية ثنائية

وأكدت قوات التحالف الدولي، فى مقطع مرئى بثته على صفحتها، أن تنظيم داعش الإرهابى الذى سيطر قبل ١٠ سنوات على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، استطاع استخدام تلك الأراضى لتغذية العنف والإرهاب فى جميع أنحاء العالم، واستجابة لتلك التهديدات جرى تشكيل التحالف الدولى لهزيمة داعش، الذى نفذ مهمة عسكرية بموجب دعوة من الحكومة العراقية فى تدمير داعش.

وقال التحالف الدولي، إن المهمة المعروفة باسم قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب"، حققت نجاحات تاريخية بالشراكة مع العراق، فقد هُزم داعش جغرافيا، واليوم يقود العراقيون عمليات مكافحة لداعش فعالة وبشكل مستقل إلى حد كبير بعيدا عن قوات التحالف.

ونتيجة للجهود المشتركة ستنتقل المهمة العسكرية للتحالف فى العراق إلى شراكات ثنائية بحلول سبتمبر ٢٠٢٥ مع مواصلة دعم القوات العراقية بما فى ذلك قوات البيشمركة الكردية والضغط على داعش.

وبخصوص بقاء القوات العسكرية فى سوريا، أوضح التحالف الدولى أن المهمة العسكرية العاملة فى سوريا من العراق ستستمر حتى سبتمبر ٢٠٢٦ على الأقل، تبعا للظروف الأمنية على الأرض، وأيضا بالتشاور المستقبلى بين القيادتين السياسيتين الأمريكية والعراقية.

وفى أهمية ودور العراق، أكد بيان التحالف على أن يظل العراق كمحور رئيسى فى التحالف وسيواصل مشاركة خبراته فى مكافحة الإرهاب مع الشركاء الآخرين فى التحالف، حيث ستستمر أعمال مكافحة داعش من قبل التحالف الدولى حتى القضاء على التنظيم بشكل كامل، كما ستعمل دول التحالف الدولى معا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش فى أى مكان يتعرض للتهديد الإرهابي.

سند قانوني

وتعتقد الولايات المتحدة أن وجودها فى سوريا وجودا شرعيا وقانونيا وذلك بالنظر إليه على أنه مساعدة لدولة العراق وغيرها فى الدفاع عن نفسها ضد تنظيم داعش الإرهابي، كما تروج واشنطن أن تواجدها فى سوريا هو لدعم الجماعات المحلية التى تعمل على دحر داعش وتحقيق الاستقرار، وهزيمة داعش هو بمثابة دفاع عن النفس للولايات المتحدة.

فى المقابل فإن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة أعلنت مرارا عن مطالبتها برحيل القوات الأمريكية عن أراضيها، بينما تتجاهل واشنطن مثل هذه المطالب.

وأصدرت وزارة الخارجية السورية، فى أبريل الماضي، طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة أراضيها، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ونهب ثروات البلاد النفطية.

ونقلا عن تقرير لـ"سبوتنيك"، فإن "الخارجية السورية" قالت فى بيانها: "تواصل قوات الاحتلال الأمريكى خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا"، لافتةً إلى أن هذه التصرفات الأمريكية التى تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنسانى الدولي، وتؤدى إلى إفقار الشعب السورى وإطالة معاناته.



مسيرات عراقية

وتتلقى القوات العسكرية الأمريكية فى سوريا هجمات مكثفة منذ العدوان الإسرائيلى على غزة، وتشترك فى الهجمات تنظيمات مسلحة موالية لإيران فى كل من العراق وسوريا.

وفى السياق، قال رامى عبدالرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن التحالف الدولى يراقب الميليشيات العراقية التى تطلق المسيرات باتجاه القواعد العسكرية التابعة لها، وعلى ما يبدو أن هذه المسيرات تطلق فى وقت معين، ما يعنى أن الميليشيات العراقية أيضاً تراقب التحالف بشكل جيد.

وقال مدير المرصد، إن التحالف أسقط عدة مرات مسيرات باتجاه الجولان فى منطقة الـ ٥٥ كيلو لكن رغم تحركات "التحالف" والدوريات الجوية إلا أن ما تعرف بالمقاومة فى العراق بشكل يومى تتمكن من إطلاق المسيرات، ولم تطلق من الأراضى السورية خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف، أنه فى الأسبوع الماضى وصلت إحدى المسيرات التى للجولان وعبرت البادية، رصدناها كانت من أقصى الحدود عند تداخل الحدود العراقية السورية دون أن يستطيع التحالف من إسقاطها، فهناك رقابة يومية من "التحالف الدولي" لمناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية من البوكمال وصولاً لمدينة دير الزور، ما يخشاه النظام وروسيا أن يستخدم مخزون السلاح على الأراضى السورية وتزج فى هذه المعركة إذا ما اندلعت حرب حقيقة بين إسرائيل وإيران.

لذا يريد التحالف أن تبتعد سوريا، والدليل التدريبات التى أجرتها القوات السورية والروسية الأحد الماضى عند الحدود مع القنيطرة لإبعاد الميليشيات الإيرانية عن هذه المنطقة، وتوجيه رسالة لإسرائيل والتحالف الدولى بأن الميليشيات لا عمل لها على الحدود مع الجولان المحتل.