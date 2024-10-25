ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوسف حسن يُعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق اتحاد الطائرة بقائمة مخلوف

يوسف حسن
يوسف حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قراره بالترشح على منصب أمين الصندوق، ضمن القائمة التي يترأسها عمرو مخلوف الذي أعلن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد، في الانتخابات المقرر إجرائها 6 ديسمبر المقبل.

ويمتلك الدكتور يوسف حسن سيرة مميزة، حيث بدأ حياته الرياضية لاعبا ثم مدربا سابقا بالدورى الممتاز، ويشغل حاليا منصب عضوية المكتب التنفيذى والمشرف على شؤون المناطق والمنتخبات القومية، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

يوسف حسن أمين صندوق اتحاد الطائرة عمرو مخلوف الانتخابات احمد محمدي