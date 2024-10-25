ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ماجدة موريس: محمود حميدة بدأ من الصفر وسخر حياته للفن

ماجدة موريس
ماجدة موريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشادت الناقدة الفنية ماجدة موريس لاختيار مهرجان الجونة السينمائي للفنان محمود حميدة، للتكريم ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان.

وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الفنان محمود حميدة قدم الكثير للفن المصري والعربي، وبدأ من الصفر، وتدرج بمجهوده وموهبته، حتي وصل إلي تلك النجومية، وسخر حياته لخدمة الفن بكل أشكاله، ويدعم كل ألوان الفنون والأفلام السينمائية الروائية الطويلة والقصيرة.

وأكملت موريس أن الفنان محمود حميدة أسس مجلة سينمائية في وقت صعب، والهدف كان لتسليط الضوء على الفن ونقل ثقافة السينما، إلي جانب أنه أنتج أفلام مهمه يصعب علي الكثير إنتاجها لموضوعاتها المختلفة.

كرم مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح الدورة السابعة الفنان محمود حميدة، بجائزة الإنجاز الإبداعي، بحضور نجوم الفن المصري والعربي، والنقاد والسعادة الإعلاميين والصحفيين.

ماجدة موريس الناقدة ماجدة موريس محمود حميده الفنان محمود حميدة مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنان محمود حميدة