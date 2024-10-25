ماجدة موريس: محمود حميدة بدأ من الصفر وسخر حياته للفن

أشادت الناقدة الفنية ماجدة موريس لاختيار مهرجان الجونة السينمائي للفنان محمود حميدة، للتكريم ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان.

وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الفنان محمود حميدة قدم الكثير للفن المصري والعربي، وبدأ من الصفر، وتدرج بمجهوده وموهبته، حتي وصل إلي تلك النجومية، وسخر حياته لخدمة الفن بكل أشكاله، ويدعم كل ألوان الفنون والأفلام السينمائية الروائية الطويلة والقصيرة.

وأكملت موريس أن الفنان محمود حميدة أسس مجلة سينمائية في وقت صعب، والهدف كان لتسليط الضوء على الفن ونقل ثقافة السينما، إلي جانب أنه أنتج أفلام مهمه يصعب علي الكثير إنتاجها لموضوعاتها المختلفة.

كرم مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح الدورة السابعة الفنان محمود حميدة، بجائزة الإنجاز الإبداعي، بحضور نجوم الفن المصري والعربي، والنقاد والسعادة الإعلاميين والصحفيين.