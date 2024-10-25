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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فرمان جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي قبل مباراة العين الإماراتي

محمد رمضان وكولر
محمد رمضان وكولر
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قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي فرض الحظر الإعلامي على اللاعبين، بعد ساعات من فوز الفريق بلقب كأس السوبر المصري للأبطال للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح أمس الخميس في النهائي الذي أقيم بملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.
وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي على أن يبدا الفريق استعداداته لمواجهة العين الإماراتي. 
وأبلغ محمد رمضان اللاعبين بعودة الحظر الإعلامي بداية من الغد للتركيز في الفترة المقبلة والانتهاء من الاحتفالات بلقب السوبر المصري مؤكدا للجميع بضرورة الالتزام قبل المباراة المهمة والمصرية في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.
 

حظر إعلامي الأهلي والعين الإماراتي كأس الانتركونتيننتال محمد رمضان