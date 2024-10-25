لجنة الحكام ترفض مشاركة الرجال في دوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، رفض مشاركة حكام رجال في المباريات الخاصة بالكرة النسائية، خاصة بالمباريات التى تجري حاليا ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية.

يأتي ذلك عقب الظهور اللافت للمحكمات السيدات سواء في المحليات أو المحافل الدولية، وتألق المحكمات بداية من افتتاح الدوري وحتى انتهاء المنافسات.

ورفض اتحاد الكرة، بشكل رسمي الاستعانة باي رجال في مباريات وإنه لا يوجد أي نية لتواجدهم ، بل هناك اتجاه رسمي من قبل الاتحاد لزيادة قاعدة الحكام من الإناث ودعمهم بشكل كامل وزيادة عددهن لممارسة المهنة .