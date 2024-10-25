"تذكرتي" تعلن شروط حضور الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

أعلن مسئولو شركة تذكرتي أن حضور مباراة الاهلي والعين الإماراتي المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس الإنتركونتيننتال، ستكون عن طريق بطاقة المشجع صالحة لموسم 2024 - 2025

وأكد مسئولو شركة تذكرتي أنه لم يتم السماح بدخول أي مشجع للمباراة لا يحمل Fan id الموسم الجديد.

كانت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي يوم 20 أكتوبر الجاري قد فتحت باب التسجيل لبطاقة المشجع للموسم الجديد .

وحددت الشركة عددا من الإرشادات لمباراة الأهلي والعين الاماراتي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم في كأس الإنتركونتيننتال.

الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والعين الإماراتي

1- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة ٢ ظهراً لتسهيل عملية دخول الاستاد

2- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

3- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم ٢٠٢٤ - ٠٢٠٢

4- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي FAN ID الخاصة بك

5- ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد

6- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

7- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.