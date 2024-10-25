إيطاليا تسلم قافلة مساعدات إنسانية تضم 15 شاحنة ببرنامج الأغذية العالمي لغزة

قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بتسليم أول 15 شاحنة تبرعت بها إيطاليا لبرنامج الغذاء العالمي بميناء جنوة، في إطار مبادرة "الغذاء من أجل غزة".

حضر حفل التسليم رانيا دقش نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وستعمل الشاحنات على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في أعقاب المناقشات التي جرت في اجتماع وزراء تنمية مجموعة السبع في مدينة بيسكارا، والذي افتتح بمؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية الى غزة ولبنان، وحضره ممثلون من لبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.

وأشار الوزير الإيطالي إلى مساهمة إيطالية قدرها 5 ملايين يورو لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة و10 ملايين يورو إضافية لـ المساعدات الإنسانية، فضلًا عن مساهمة إضافية قدرها 10 ملايين يورو للبنان.