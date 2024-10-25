لبنان.. 3 شهداء و4 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك

سقط ثلاثة شهداء وأصيب 4 آخرون؛ جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، استهدفت بلدة النبي شيت، بقضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل بلبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عمليات رفع الأنقاض في المكان المستهدف لا تزال مستمرة.

وفي جنوب لبنان، استهدف طيران الاحتلال مبنيين في نزلة مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول، ودمرهما بالكامل، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة عين إبل؛ مما أدى إلى نشوب حرائق في الأحراج.. كما أغار طيران الاحتلال للمرة الأولى - مخيم الرشيدية بالقرب من شاطئ البحر.

وفي المقابل، أعلن حزب الله - في بيانات منفصلة اليوم - استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مرّات شرقي بلدة مركبا بدفعات صاروخية، واستهداف تجمع لقوات الاحتلال عند أطراف بلدة حولا بدفعة صاروخية، فضلا عن استهداف مربض مدفعية الاحتلال في نافه زيف، وقصف مدينة صفد المحتلة بدفعة صاروخية.

كما استهدف حزب الله، قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وأوقعهم بين قتيل وجريح، كما استهدف قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة، وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها بصاروخ موجّه؛ ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية.