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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت يتعاقد مع لاعب نيجيري

ابراهيم محفوظ نجاسا
ابراهيم محفوظ نجاسا
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أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إجراءات التعاقد مع اللاعب النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ودعم الفريق الأول بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت وموافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

اللاعب النيجيري إبراهيم أجاسا والذي يجيد اللعب بمركز الجناح، من مواليد نوفمبر ٢٠٠٥، ويعد من المواهب الكبيرة في نيجيريا والتي ينتظرها مستقبل باهر وسبق له اللعب بنادي Hephzibah Sports Club النيجيري.

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