الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش رواية "مراكب الغياب"

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ، ندوته النقدية لمناقشة رواية "مراكب الغياب" للقاص والروائي د. أشرف الصباغ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة إنجي همام.

صدرت رواية "مراكب الغياب" حديثا عن دار روافد للنشر بالقاهرة.

أشرف الصباغ كاتب وباحث ومترجم صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، من بينها: "قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية"، مجموعة قصصية– دار النهر- القاهرة 1996.

- "خرابيش"، مجموعة قصصية– دار النهر- القاهرة 1997،"العطش"، مجموعة قصصية، دار سما- القاهرة 1997 (طبعة ثانية– هيئة قصور الثقافة، القاهرة 1999، "مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري"، رواية - دار "الدار"، القاهرة 2006، "رياح يناير"، رواية – دار العين، القاهرة 2014،"صمت العصافير العاصية"، مجموعة قصصية – دار العين، القاهرة 2014، "شرطي هو الفرح"، رواية – دار الأداب، بيروت، 2017.

- "كائنات الليل والنهار"، رواية، دار العين، القاهرة 2019، "حبيبتى طبيبة العيون السيريالية"، مجموعة قصصية، بتانة، القاهرة ٢٠٢٢،"أبواب مادلين"، دار روافد، القاهرة، (لارا)، قصص, دار روافد، القاهرة.