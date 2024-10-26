بلينكن في إسرائيل| ضجة في واشنطن بعد تسريب وثائق سرية حول استعدادات تل أبيب لضرب طهران.. وإيران تهدد بالرد «على أي هجوم»

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، والتقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

ويأتي وصول بلينكن إلى إسرائيل فى ظل تقارير تتحدث عن محاولات أمريكية لتهدئة التوترات على جميع الجبهات فى المنطقة، وفى ظل انتظار إيران وإسرائيل للرد على الهجوم الصاروخى الباليستي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تأتى أيضًا على خلفية الضجة فى واشنطن بعد تسرب وثائق البنتاجون السرية التى تتناول المعلومات الاستخبارية حول الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران، وقد اعتذرت الولايات المتحدة بالفعل لإسرائيل عن التسريب.

فى هذه الأثناء، تواصل طهران التهديد بأن التبادل المباشر لإطلاق النار مع إسرائيل لن يتوقف بعد الرد على الهجوم الصاروخى بداية الشهر الجاري، أى قبل ثلاثة أسابيع بالضبط.

وزار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مكتب حماس فى طهران، وقدم "تعازيه" فى أعقاب اغتيال الزعيم يحيى السنوار، وهدد إسرائيل: "سنرد على أى هجوم إسرائيلى بالرد المناسب".

كما أشار وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى إلى التوترات فى الشرق الأوسط وقال خلال زيارة دبلوماسية للكويت: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".

وبحسب قوله: "إذا واصلت إسرائيل عدوانها فسنرد عليها. إيران لا تريد حربا فى المنطقة، لكنها مستعدة لها ولأى سيناريو آخر".

الحكومة التى اجتمعت قبل بضعة أيام لم تبحث مطلقا مسألة الهجوم على إيران، ولم تسمح لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ قرارات فى هذا الشأن فى الوقت الحالي. والسبب فى ذلك بحسب التقديرات: أن الموافقة الجوهرية لن تتم فى نقاش سيتم تحديده مسبقًا، بل سيتم فى اللحظة الأخيرة.

وفى المناقشة، دعا بعض الوزراء إلى شن هجوم على إيران ردًا على غارة الطائرات بدون طيار فى قيسارية، والتى استهدفت المقر الخاص لرئيس وزراء الاحتلال.

وفى ظل انتظار الخطوة التالية ضد إيران، أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أمس، أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل نظام الدفاع الجوى «ثاد» فى إسرائيل، والذى أرسلته إلى إسرائيل فى إطار الاستعداد لاحتمال شن هجوم إيرانى كبير آخر على إسرائيل إذا ردت كما وعدت بهجوم بالصواريخ الباليستية مطلع الشهر الجاري. وقال أوستن للصحفيين وهو فى طريقه إلى كييف إن النظام الأمريكى تم نشره فى إسرائيل، لكنه رفض القول ما إذا كان نشطًا بالفعل. وقال "لدينا القدرة على تفعيلها بسرعة كبيرة والوتيرة تلبى توقعاتنا".

