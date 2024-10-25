وزير الشباب يُهنئ الجمباز المصري بالفوز بمناصب قيادية فى اللجان الفنية للاتحاد الدولي

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز بالسيطرة على المناصب القيادية في اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للجمباز خلال الانتخابات التي أقيمت مؤخراً بدولة قطر.



أسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة نهي أبو شبانة برئاسة اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي للجمباز، كما فازت الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات بالاتحاد الدولي للجمباز، وفاز الدكتور محمد علي بعضوية اللجنة الفنية للجمباز الفتي رجال، كما فازت الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن بعضوية المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.



ولفتً إلى أن هذا يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية، مبينا أن هذه الثقة جاءت من خلال تفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التي اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية.



وأشاد صبحى بمكانة المرأة المصرية في هذا الإنجاز، والتي استطاعت ان تفوز ب٣ مناصب، تاكيداً علي الدعم الكبير من القيادة السياسية للمرأة المصرية، موضحا أنه بهذا الإنجاز أصبحت مصر قوة لا يستهان بها في عالم الجمباز، وأن مصر قادرة على أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

من جانبه، أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، بالدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهود مشتركة بين الاتحاد والوزارة والرياضيين.

