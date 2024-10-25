سكرتير مساعد قنا يشارك في اجتماع منصة برنامج المنح الصغيرة بجنوب الصعيد

شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا في إجتماع المنصة المحلية لمشروعات المرحلة السابعة بإقليم جنوب الصعيد، الذى عقده برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP).

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني للبرنامج، والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج. وممثلين عن مديريات الزراعة، والموارد المائية والرى، والتضامن الإجتماعى، والبيئة ، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات الاهليه المنفذة للمشروعات الممولة.

تضمن الاجتماع، عرض عمل الجمعيات الأهلية المنفذة للمشروعات المدعومة من برنامج المنح الصغيرة، فضلا عن عدد من المناقشات حول أهمية التعاون بين المشروعات المختلفة والجهات الشريكة لضمان التكامل في التنفيذ، و التركيز على الدور الفاعل للمجلس القومي للمرأة نحو تعزيز مشاركة السيدات والفتيات في تلك المشروعات، مع التأكيد على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في رفع الوعي وتقديم الدعم الفني للمشروعات.

من جانبه، قال السكرتير العام المساعد أن في محافظة قنا تشهد تنفيذ ثلاثة مشروعات، ضمن المرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، تشمل: مشروع ” بداية خير” الذى يهدف إلى مكافحة التلوث البيئي، و يضع حلولا لتدهور الأراضي الزراعية، تنفذه جمعية كرامة للتنمية الشاملة بالإشراف، ومشروع «سفير الخير»، والذى يهدف للاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، وتنفذه جمعية تنمية المجتمع بنقادة، ومشروع الإدارة المستدامة لمواردنا الطبيعية، تنفذه جمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية.

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