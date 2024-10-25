اقرأ غدًا في «البوابة».. نتيجة الانتخابات الأمريكية تحدد مسار الصراع الإسرائيلى فى غزة ولبنان وإيران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 26 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قصف معبر «جوسيه» بين لبنان وسوريا

غارات إسرائيلية.. واستشهاد ثلاثة صحفيين جراء قصف مقر إقامتهم

حزب الله يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية قرب حيفا

.. واستشهاد 20 شخصا فى غارتين على خان يونس

مؤتمر باريس يجمع مليار دولار لدعم «بيروت»

نتيجة الانتخابات الأمريكية تحدد مسار الصراع الإسرائيلى فى غزة ولبنان وإيران

نتنياهو يخشى زيادة الضغوط لتقليص هجماته مع فوز هاريس.. وانتصار ترامب يمنح جيش الاحتلال مرونة أكبر

بلينكن: ندرس عدة خيارات لإنهاء الحرب فى غزة

استشهاد 27 مدنيا فى الغارات التركية على شمال وشرق سوريا

صحف أمريكية تتهم إيلون ماسك بالتواطؤ مع روسيا

وول ستريت جورنال: رجل الأعمال على اتصال منتظم مع بوتين.. ومحادثاتهما تثير مخاوف على الأمن القومى