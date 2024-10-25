فعاليات ثالث أيام "الجونة السينمائي".. يسرا تدير ندوة إسعاد يونس

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة السابعة، حيث يشهد المهرجان غدا السبت العديد من الندوات والعروض السينمائية.

يعرض في السابعة مساء الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وفي قاعة أوديماكس يعرض فيلم "طائر" في الواحدة مساء، وفيلم "حبيبي" في الثالثة والنصف مساء، وفيلم "الاحتضار" في السادسة مساء.

وفي قاعة سي سينما 1 يعرض فيلم

"حين تسمع صرصور الليل يحين دورك" في الثالثة والنصف مساء، وفي السادسة مساء يعرض فيلم برج الرومي بيننا يعرض في التاسعة والربع مساء فيلم "السلام عليكِ يا ماريا".

وفي قاعة سي سينما 2 يعرض في الثانية عشر ظهرا فيلم "جنة الشياطين"، ويعقبه عرض فيلم الموسيقى التصويرية للانقلاب، ثم فيلم "يتعلَّم"، ويعرض بعده فيلم "العجوز"، وفيلم "إحكيلهم عَنَّا".

بينما تشهد قاعة سي سينما 3 عرض مجموعة من الأفلام هى أثر الأشباح، من التراب وإليه، ثلاثة أيام من الأسماك، وفي أكاديمية ديزي يعرض رسائل من صقلية

ويشهد مسرح سيني جونة في الحادية عشر ونصف انكلاق النسخة الرابعة من مسابقة تقديم الأفكار في سينما تِك (جيميناي إفريقيا) ، لجنة التحكيم: نيللي كريم، أمينة خليل، نور النبوي، طارق الجنايني، عدلي توما، وتدير الجلسة سارة بيسادا

بينما تبدأ ندوة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد في الثانية مساء ويديرها الناقد أحمد شوقي، وفي الرابعة مساء ندوة أخرى مع الفنانة إسعاد يونس، وتديرها الفنانة يسرا.