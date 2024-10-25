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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق "مصر _ إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى موقع الحادث .

بالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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