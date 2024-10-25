جلوبال فاينانس: بنك مصر الأفضل في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2024، للمرة الـ16 من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance)، إحدى أبرز المجلات المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. يعتمد اختيار الفائزين على معايير دولية صارمة، بالإضافة إلى تقييمات خبراء مصرفيين عالميين.

معايير التميز التي أهلت بنك مصر للفوز

تُمنح هذه الجائزة للبنك الذي يتميز في عدة جوانب تشمل:

الربحية العالية

جودة خدمة العملاء

الحصة السوقية

أسعار تنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى

استخدام أحدث التقنيات المصرفية

إنجازات سابقة تؤكد الريادة

تعد هذه الجائزة امتداداً لمسيرة نجاح بنك مصر، حيث حصل البنك على عدة جوائز مشابهة، مثل:

أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2009 و2010.

في الشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2009 و2010. أفضل بنك في إدارة صناديق النقد والاستثمارات في الشرق الأوسط للأعوام 2015-2023.

في الشرق الأوسط للأعوام 2015-2023. أفضل بنك في إدارة صناديق الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.

ريادة بنك مصر في إدارة الصناديق

تنعكس كفاءة الإدارة في تحقيق أعلى عوائد لصناديق النقد بالبنك، بالتعاون مع شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ المالية. يوفر بنك مصر مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، إلى جانب خدمات أسواق المال مثل:

خدمات بنوك الاستثمار

إصدار وترويج السندات

التسويق والتطوير العقاري

إدارة الأوراق المالية وأمناء الحفظ

تصريحات الإدارة حول الجائزة

أعرب هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن تقديره لفريق العمل وجهوده التي أسفرت عن هذا الإنجاز، مؤكداً أن البنك يسعى دوماً لتقديم أفضل الخدمات باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يتماشى مع التنمية المستدامة وأهداف البنك طويلة الأجل.

من جانبه، أشار حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن هذه الجائزة تؤكد نجاح البنك في تحقيق نتائج متميزة، وتعكس التزام جميع القطاعات بتعزيز مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفي المصري.

دور بنك مصر في الاستثمار وتنويع الأصول

يدير بنك مصر محفظة استثمارات مباشرة تغطي عدة قطاعات حيوية مثل:

السياحة والخدمات

التشييد والإسكان

الزراعة والصناعات الغذائية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

بلغت قيمة الأصول المُدارة من قِبل البنك 151.6 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مما يعكس نجاح استراتيجيته في تنويع الأصول وتحقيق نمو مستدام.

دور سي آي كابيتال في تعزيز الأداء

تعد سي آي كابيتال، الشركة التابعة لبنك مصر، من أبرز الشركات في أسواق الدين بمصر. وقد نفذت منذ 2016 نحو 65 إصداراً بقيمة تتجاوز 114 مليار جنيه، من بينها سندات شركات، سندات توريق، وصكوك. في عام 2023، تصدرت الشركة السوق من خلال تنفيذ 19 إصداراً بقيمة 54.4 مليار جنيه، محققة حصة سوقية تتجاوز 60%.

جوائز إضافية لبنك مصر لعام 2024

إلى جانب هذه الجائزة، حاز بنك مصر على عدة جوائز مرموقة من مؤسسات عالمية، مما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح استراتيجيته في تحقيق أداء قوي وتنويع قاعدة أصوله. كما يعد البنك صاحب أكبر قاعدة عملاء للصناديق الاستثمارية في المنطقة، مما يؤكد الثقة المتواصلة من العملاء وشركاء النجاح.

بهذه الإنجازات، يواصل بنك مصر تعزيز ريادته في القطاع المصرفي، معتمداً على أحدث التقنيات لتلبية احتياجات السوق المصرفي الحديث ودعم خطط التنمية المستدامة.