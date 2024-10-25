"البنتاجون" يشيد بدور مصر في تسهيل إطلاق سراح الرهائن في غزة وتهدئة التوترات الإقليمية

أعرب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانيال شابيرو عن تقديره لجهود مصر المستمرة في تسهيل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، ودورها المهم في تهدئة التوترات الإقليمية.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان اليوم الجمعة، خلال انعقاد الاجتماع السنوي الـ35 للجنة التعاون العسكري الأمريكية المصرية في واشنطن يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وبحسب البيان، أكد الاجتماع متانة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني في ظل التحديات الإقليمية المشتركة وتوسيع نطاق برامج المساعدات الأمنية الحيوية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأمنية في المنطقة.

وترأس الاجتماع شابيرو من الجانب الأمريكي، فيما مثل الجانب المصري مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء ولاء بيبرس.

كما شدد "شابيرو" على رغبة الولايات المتحدة في الوصول إلى حل دبلوماسي للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؛ يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم بسلام وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.



وأكد المسئولان التزام بلديهما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية وبدعم الاستقرار الإقليمي.