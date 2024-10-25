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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف صحفيين في جنوب لبنان.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «جرائم لا تغتفر.. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين في جنوب لبنان»، إذ أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، والصحفيون نجحوا في نقل فظائعها وفضحها أمام أعين العالم، وأصبحوا الآن هم ضحاياه.

ولفت التقرير، إلى أن بعد استهداف الاحتلال لهم أنفسهم في جريمة تستنكرها كل الأعراف الإنسانية والدولية، موضحا أن في تصعيد صاروخا شن جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مقر إقامة الصحفيين في بلدة حصبي بمحافظة النبطية التي تقع في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة مصور القاهرة الإخبارية، فضلا عن سقوط  شهداء ومصابين في صفوف الأطقم الصحفية.

وأوضح، أن الغارة المباشرة التي أكد شهود العيان أنها ضربة المبنى بنحو دقيق، وأسفرت عن استشهاد 3 صحفيين وفق حصيلة أولية للدفاع المدني في جنوب لبنان.

وتابع: «مراسل القاهرة الإخبارية أكد أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا بنحو مباشر على المبني، ما تسبب في سقوط عددا من الشهداء بين الصحفيين، فضلا عن إلحاق اضرار جسيمة بالمبنى».  

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