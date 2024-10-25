موسكو: بريكس تتصدر الريادة العالمية في الرقمنة والذكاء الاصطناعي متجاوزة التكتلات الغربية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي وممثل مجموعة بريكس سيرجي ريابكوف، أن "بريكس" ستكون في طليعة الريادة العالمية في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وقال ريباكوف في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة الـ16 لبريكس، حسب ما أوردته وكالة /تاس/ الروسية للأنباء اليوم الجمعة، إن المجموعة، وليس تكتلات مثل مجموعة السبع الغربية، هي من ستحدد توجهات هذه المجالات.

وأضاف أن: "التوجه الجديد للتعاون الاقتصادي يتمثل في الرقمنة وتحديث تطوير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، وهي العناصر التي تمثل اليوم أوجه التطور الاقتصادي والفكري".

وأكد ضرورة أن تتصدر بريكس هذه التحولات، قائلا: "ستقوم بذلك بالفعل، حيث ستصبح الرائدة في رسم معالم هذه المجالات الحيوية".

واختتمت القمة الـ16 لمجموعة بريكس، التي تُعد الحدث الأبرز لرئاسة روسيا للمجموعة هذا العام، بحضور الأعضاء الجدد الذين سينضمون رسميًا مطلع العام المقبل، وهي مصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا. وتأسست مجموعة بريكس في 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011، مما يجعل قمة قازان أول حدث تشارك فيه التكتلات الجديدة، التي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتبني استراتيجيات التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.