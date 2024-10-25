مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية فى تصاميم الأزياء والأناقة

جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية فى تصاميم الأزياء والأناقة خلال عام 2024، بعد طفرة مهمة فى صناعة النسيج فى مصر وتصاميم الأزياء.

وتخطت صادرات الملابس والمنسوجات المصرية حاجز الـ3 مليارات دولار فى العام الماضي، وحققت أداء جيدا جدا فى النصف الأولى من العام الجاري، وتمثل اهتمام الدولة فى تطوير هذا القطاع من خلال ضخ قرابة 21 مليار جنيه لتطوير مصانع القطاع العام التى تنعكس على القطاع الخاص عبر توفير الغزل اللازم لهذه الصناعة.

وذكر تقرير لمجلة CEOWORLD الأمريكية - التى ترصد تقديرات مدراء التسويق التنفيذيين شركات الملابس الجاهزة - أن مشهد الموضة فى إفريقيا فى مرحلة صعود، وأصبح الآن يتقدم بسرعة، ويحظى بحضور مميز فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن الموضة لم تعد الآن حكرا على باريس أو ميلانو أو نيويورك، كما أنها لم تعد مقتصرة على دور الأزياء الكبرى التقليدية؛ فقد أصبح المسرح العالمى الآن متسعًا لأصوات وثقافات متنوعة لإحداث تأثير.

وضمت القائمة الأفريقية للدول الأكثر أناقة: سيشل، موريشيوس، ليبيا، بوتسوانا، الجابون، غينيا الاستوائية، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس.

ووفق التقرير، حصدت فرنسا لقب الدولة الأكثر أناقة فى العالم خلال عام 2024، تليها إيطاليا والولايات المتحدة فى المركزين الثانى والثالث.