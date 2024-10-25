رئيس الوزراء الإيرلندي: العنف في الشرق الأوسط بلغ مستويات غير مقبولة

أكد رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس أن دائرة العنف في الشرق الأوسط بلغت مستويات غير مقبولة، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهود إضافية ونوعية لوقف دائرة العنف.

جاء ذلك خلال لقاء "هاريس" اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيرلندية دبلن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، إن إيرلندا تتضامن مع لبنان، لا سيما في هذه المرحلة، مشددا على أن بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان وطالبت كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701".

كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات "اليونيفيل". بدوره، شكر رئيس الحكومة اللبنانية، إيرلندا على وقوفها بجانبه لكونها من أوائل الدول الأوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل، مشيدا بالتضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان.

كما شكر إيرلندا على وقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية والمحقة، وفي مقدمها قضية فلسطين، مؤكدا أن رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما بجانب لبنان.