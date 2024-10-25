حزب الله يوقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين عند بلدة حولا جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين عند بلدة حولا جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم ولدى وصولها إلى نقطة المكمن، استهدفها بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأمطر القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعها بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله اللبناني - في بيان آخر - أنه شن اليوم هجوما جويا بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بدقة.

كما تصدى حزب الله، وفق بيان آخر منفصل له، اليوم لمسيرة إسرائيلية "هرمز 450" فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبرها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا على طريق مركبا - عديسة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة إسرائيلية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد.

كما استهدف حزب الله، اليوم، دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه؛ ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان آخر، استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة، بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

كما استهدف حزب الله، بحسب بيان آخر له، تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية.

من جهة أخرى، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة عنيفة جدا على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، جنوب لبنان، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصفها للبلدة، والذي طاول طريق الخيام ـ برج الملوك.

كما أغار طيران الاحتلال مساء اليوم، مستهدفا بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف منزلا في بلدة تول ودمره، واتبعها بغارة مماثلة في المنطقة ذاتها، كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدتي الرمادية والشعيتية.

ونفذ طيران الاحتلال اليوم، غارة استهدفت منزلا في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى إصابات وتدمير المنزل. وفي بعلبك، استهدف الاحتلال سيارة "بيك أب" على الطريق الرئيسية في بلدة قصرنبا.

هذا فيما خرق طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق.