بعد إعياء الطالبات.. محافظ الأقصر يوجه بتوفير فريق طبي بالمدينة الجامعية الأزهرية

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، رسالة طمأنة بشأن ما تم تداوله من معلومات حول وجود حالات تسمم بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، ونقلهن إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وانتقل محافظ الأقصر، إلى مستشفى الكرنك للوقوف على الوضع بنفسه، وكان في استقباله كلا من اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام علي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير عام مستشفي الكرنك الدولي.

ووجه محافظ الأقصر بوجود فريق طبي داخل المدينة الجامعية بمدينة طيبة الجديدة، لمتابعة الحالات الصحية للطالبات تحسبا لظهور أي حالات طارئة.

إصابة 89 طالبة بالمدينة الجامعية الأزهر بحالة إعياء

وتلقى مستشفى الكرنك الدولي إشارة من غرفة العمليات المركزية بوجود حالات إعياء بين طالبات المدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر فرع الأقصر، حيث ورد لقسم الطوارئ عدد 89 طالبة من طالبات المدينة الجامعية، إثر شكواهن من أعراض غثيان والآم بالبطن، وتم تقييم حالاتهن على الفور وتبين أن حالاتهن الصحية مطمئنة وجميع العلامات الحيوية بالجسم في الحدود الطبيعية، وتم عمل اللازم لهن وخروجهن جميعا من قسم الطوارئ بحالة جيدة بصحة جيدة ومغادرة المستشفى.



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