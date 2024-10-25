المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21%

قرر البنك المركزى الروسى فى اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة من 19% إلى 21% سنويا، ويأتى ذلك فى إطار مكافحة المنظم الروسى للتضخم.

وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين، الذين أشاروا إلى أن المركزى الروسى سيرفع سعر الفائدة بواقع 1% - 2% فى اجتماع اليوم، بحسب موقع "روسيا اليوم".

بذلك؛ يكون سعر الفائدة الرئيسى قد ارتفع إلى ذروة تاريخية جديدة، فى إطار مكافحة "سخونة الاقتصاد" والتضخم فى البلاد.

وفى بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المركزى الروسي، رجح البنك احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى فى اجتماعه القادم.

وعن أسباب رفع سعر الفائدة أفاد المركزى الروسى بأن توقعات التضخم مستمرة فى الارتفاع، وأن نمو الطلب المحلى يفوق بشكل كبير حجم المعروض من السلع والخدمات، لذلك من الضرورى تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم.

وأبقى المركزى الروسى على توقعاته للنمو الاقتصادى فى روسيا للعام الحالى 2024 فى نطاق 3.5% - 4%، وللأعوام 2025 و2026 و2027 عند 0.5% - 1.5%، و1% - 2%، و1.5% - 2.5% على التوالي.

كما رفع توقعاته للتضخم فى 2024 إلى 8% - 8.5% من 6.5% - 7%، ورفع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.5% - 5%.